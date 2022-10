Minas, Rio, Paraná e Ceará definem no 1º turno

Um total de 15 estados definiram já neste domingo os governadores que assumirão no dia 1º de janeiro de 2023. Os destaques entre os eleitos no primeiro turno foram Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais; Elmano de Freitas (PT), no Ceará; Ratinho Jr. (PSD), no Paraná; e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, o segundo turno espelhará a disputa presidencial: o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas (Republicanos), encara o ex-ministro de Lula e ex-prefeito da capital do estado, Fernando Haddad (PT). Com o resultado deste domingo, o PSDB perde o comando do estado mais populoso do Brasil, que detinha desde 1994.