Entre mais votados, maioria dos deputados federais gaúchos consegue reeleição

Embora com as urnas 95,47% apuradas e com o cálculo do quociente eleitoral ainda não feito, algumas das vagas gaúchas à Câmara dos Deputados já estão se confirmando matematicamente.

Até o momento, 15 candidatos já superaram a margem de 100 mil votos: Marcel Van Hattem (Novo), Tenente Coronel Zucco (Republicanos), Paulo Pimenta (PT), Fernanda Melchionna (PSOL), Giovani Cherini (PL), Maria do Rosário (PT), Mauricio Marcon (Podemos), Bohn Gass (PT), Alceu Moreira (MDB), Dionilso Marcon (PT), Any Ortiz (Cidadania), Lucas Redecker (PSDB), Pedro Westphalen (PP) e Covatti Filho (PP). Destes, três não ocupam o cargo atualmente. Zucco e Ortiz saem da Assembleia Legislativa, onde ocupavam os cargos de deputado estadual, para Brasília pela primeira vez, enquanto Marcon deixa o cargo de vereador na Câmara de Caxias do Sul.