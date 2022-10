Lula ultrapassa Bolsonaro pela primeira vez na apuração

O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu passar pela primeira vez o presidente Jair Bolsonaro na apuração das seções eleitorais. A apuração chegou a mais de 70% das urnas. Lula tem 45,9% e Bolsonaro, 45,2%. Acompanhe o Minuto a Minuto da apuração e resultados

Em Porto Alegre, apoiadores do petistas festejaram com "vira-virou" na frente do comitê do candidato ao governo, Edegar Pretto, que também faz uma disputa acirrada para o segundo turno, com Eduardo Leite. Pretto está em terceiro, mas com diferença de menos de um ponto.