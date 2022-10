Espírito Santos, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Paraná já têm governadores eleitos

Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador do Espírito Santo. Ele recebeu 47,07% dos votos. Em Mato Grosso do Sul, Capitão Contar (PRTB) foi eleito com 26,86% dos votos.

Com 92,27% das seções totalizadas, Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi reeleito para o governo do Tocantins com 58,26%. No Paraná, com 91,92% das seções totalizadas, Ratinho Júnior (PSD) foi reeleito governador com 69,79%.

Com 92,66% das seções totalizadas no Acre, Gladson Cameli (PP) é reeleito governador do Estado com 56,52% dos votos. No Mato Grosso, que tem 91,57% das seções totalizadas, Mauro Mendes (União Brasil) é reeleito governador do estado com 68,50% dos votos.

Os dados estão sendo atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).