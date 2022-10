Moraes diz que eleições foram "tranquilas"

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou no meio tarde deste domingo que as eleições estavam transcorrendo "de forma tranquila". "A votação vem sendo harmoniosa, (com os eleitores) se dirigindo a seções eleitorais e intercorrências normais, como substituições de algumas urnas, problemas normais, algumas filas", disse, ao dar início a uma coletiva de imprensa no TSE.