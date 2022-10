RS registra poucos incidentes no 1º turno

Os poucos incidentes verificados durante o horário de votação no Rio Grande do Sul foram comemorados pela diretora-geral do TRE, Ana Gabriela Veiga, um pouco antes do fechamento das urnas. A votação se encerrou às 17h. Ana Gabriela analisou o pleito como positivo.

Apesar da demora para que os eleitores pudessem registrar seus votos em muitas sessões, Ana acredita que não deverá atrasar a totalização. Uma profunda análise dos aspectos que podem ter provocado os transtornos ao votar será feita nos próximos dias. A ideia é corrigir erros para que, em caso de segundo turno, o processo seja mais tranquilo.

"É importante valorizar que as eleições foram seguras e pacíficas. Fizemos campanhas de conscientização e uma grande preparação para que tudo corresse com tranquilidade".

Mais cedo, o desembargador eleitoral, Amadeo Buteli, presidente da comissão de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, realizou um apanhado da votação para o primeiro turno das eleições. "O teste de integridade está transcorrendo com absoluta normalidade, em especial o teste envolvendo o acréscimo de biometria as nossas votações paralelas", afirmou em coletiva. O teste de biometria foi aplicado no prédio 11 da Pucrs. Em quatro seções, eleitores que haviam votado foram convidados a participar do projeto-piloto.

Buteli afirmou que as votações paralelas não atrasaram e ocorreram com normalidade, no prédio 30 da Pucrs, com 23 outras seções eleitorais. "É um passo a passo que confere total segurança ao procedimento, que é filmado. Então, inicialmente, pego um voto, em papel na urna de lona, esse voto é exibido aos fiscais, exibido a Câmara, ele é digitalizado em um sistema paralelo da Justiça Eleitoral, de forma que se possa imprimir um espelho dessa cédula, em duas vias. Uma via é grampeada nesta impressão e a outra fica para a conferência", explica, enumerando o processo de teste de integridade das urnas e auditagem.

Já em outra entrevista coletiva, o desembargador Jorge Dall'Agnol, presidente da comissão de enfrentamento à desinformação do TRE-RS, destacou o trabalho do TRE com os eleitores. "Nós não temos nada que afronte significativamente a boa notícia através dos canais de comunicação. Acho que isso se deve ao trabalho do TRE, no sentido de esclarecer a opinião pública".

Buteli afirmou que existe uma tranquilidade em relação ao esclarecimento das desinformações nessas eleições, e cita o caso de um eleitor que reclamou que digitava o número, mas a foto do candidato não aparecia. "O eleitor levou esse fato aos mesários, e verificamos que ele estava votando em números errados. Então vocês vejam como não temos nenhuma desinformação significativa, de forma a tumultuar o processo, e isso nos deixa muito contente", comenta. Quando questionado sobre o encerramento das eleições, Jorge afirma que acredita que o clima tranquilo vai permanecer, pelo menos no Rio Grande do Sul.