Onyx e Leite na frente com mais de 10% das seções apuradas

Com 12% das seções apuradas no Rio Grande do Sul, a briga pelo governo do Estado tem na frente Onyx Lorenzoni com 40,86% dos votos válidos, somando 327 mil votos. Eduardo Leite vem logo depois, com 25,51% dos votos válidos, com 222 mil votos. Acompanhe Minuto a Minuto a apuração

São mais de 869 mil votos válidos, de um total de 937 mil votos recebidos. Do total, 2,7% são nulos, ou 25 mil votos, e 4,5% de brancos, ou 43 mil votos.

O petista Edegar Pretto tem 24% dos votos , ou 211 mi votos, e Luis Carlos Heinze, tem 4,21%, com 35 mil votos.

Para o Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão tem 47%, Olívio, com 34%, e Ana Amélia, com 15,7%. Para presidente no RS, Bolsonaro tem 52%, Lula, 38%, e Simone, com 4,86%.

No cenário nacional, a apuração é de pouco mais de 8% das seções, com Jair Bolsonaro tem 48% dos voos válidos e 4,4 milhões de votos, Lula, 42%, e 3,8 milhões de votos, e Simone Tebet, 4,6%, com 419 mil votos, e Ciro Gomes, com 3,09%, com 281 mil votos.