Agência Brasil

A candidata do União Brasil à Presidência da República, Soraya Thronicke, votou no final da manhã deste domingo (2) na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A candidata disse que, considerando o relevante projeto de governo de seu partido, seria "omissão ou covardia" não participar das atuais eleições presidenciais.