Candidato a vice do Novo, Rafael Dresch vota no Bonfim

Adrielly Araújo

Na disputa pelo cargo de vice-governador na chapa de Ricardo Jobim (Novo), Rafael Dresch votou depois de cerca de 45 minutos de espera, por volta das 13h45min, na Escola Estadual Anne Frank, no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Conversando amigavelmente com as pessoas na fila, Dresch comenta que um dos grandes desafios do Novo é a aproximação com o público. "Não é fácil levar essa mensagem de uma nova política, é algo muito cultural que precisa de mudança. Nosso maior plano para alcançar essas pessoas é pelo exemplo, pelos mandatos dos nossos colegas", afirma.