Serenidade e expectativa pontuaram o domingo de Heinze

A experiência de oito pleitos eleitorais na carreira deu ao engenheiro agrônomo Luís Carlos Heinze tranquilidade para acompanhar da sua fazenda, em São Borja, as movimentações do domingo mais importante dos últimos quatro anos no Brasil. Depois de votar, por volta das 9h, na Escola Natércia Cunha Santos, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PP preferiu passar o dia na companhia da família e assessores mais próximos.

Enquanto aguardava o fechamento das urnas e a apuração dos votos, o político de 72 anos teve tempo para refletir sobre a campanha e declarar convicção no trabalho realizado e confiança no entendimento de suas propostas pelo eleitorado gaúcho.

“Foi uma campanha um pouco curta, de 45 dias. Mas superamos todas as dificuldades”, avaliou.

Heinze valorizou a parceria firmada com o PTB, que proporcionou a indicação para o cargo de vice-governadora a psicóloga Tanise Sabino, a quem ele classificou como “muito qualificada e preparada”. Também agradeceu o apoio dos prefeitos progressistas e petebistas, vice-prefeitos e vereadores, além do alinhamento que disse ter encontrado com as igrejas evangélicas.

Em sua fala calma, Heinze disse ter feito sua parte para se comunicar da melhor forma com o eleitor.

“Fizemos um trabalho intenso em todo Interior, visitando 27 regiões do Estado. Fortalecemos a relação com o público ligado à agricultura, que conhece o meu trabalho, e pude agregar a experiência do último mandato, como senador, em que atuamos muito na área da saúde. Trabalhamos o que foi possível, dentro das dificuldades, que são normais e fazem parte das campanhas eleitorais”.

O candidato preferiu não polemizar sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro, que participou muito ativamente da campanha de seu rival Onyx Lorenzoni (PL), ainda que Heinze tenha se mostrado um aliado fiel no Congresso. “O presidente sempre falou que tinha dois candidatos ao governo do Rio Grande do Sul”, limitou-se a dizer.