Eleitores com biometria cadastrada não precisam assinar caderno de votação

Posts que circulam nas redes sociais mentem ao afirmar que "mesários bolsonaristas não vão entregar aos eleitores os comprovantes de votação e nem exigir assinatura no livro de registro" para, ao fim da apuração, "alegarem que há mais votos nas urnas do que eleitores confirmados".

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), eleitores com cadastro biométrico estão dispensados de assinar o caderno de registro. A orientação foi repassada aos mesários e está no Manual do Mesário 2022. Ainda de acordo com o órgão, a assinatura do caderno de votação só será exigida para quem não tem o cadastro biométrico ou que, por algum motivo, a biometria não for reconhecida.

Já o comprovante de votação serve para atestar que o eleitor não possui nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, e é entregue depois que ele sai da cabine de votação. Neste domingo (2), eleitores de todo o país e brasileiros residentes em outras nações vão às urnas votar para cinco cargos, nesta ordem na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.