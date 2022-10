Colégio Bom Conselho registra filas para votação e movimento de novos eleitores

longas filas O Colégio Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento, foi mais um a registrarna votação deste domingo (2). O movimento ficou mais intenso no fim da manhã, quando os eleitores aguardaram cerca de 1 hora para votar. A expectativa é que, até o fim do dia, 10 mil pessoas votem no local.

No início da manhã, nem o tempo instável da Capital afastou os eleitores que, com chuva, aguardaram na fila por quase uma hora. Uma das queixar foi de eleitores com voto em trânsito, que comentaram sobre desorganização.

Lia, de 86 anos e Magda, 76, se conheceram na fila da votação. As duas, que fazem questão de participar das eleições, comentam que a espera para chegar até a urna é grande, mas que mesmo enfrentando os minutos em pé, o voto é importante. "Eu só para de votar quando morrer" comenta Lia. "Eu também, só quando não estiver bem da cabeça, e olha, somos os dois lados aqui, podemos viver com respeito" diz Magda.

Lia e Magda comentaram que, apesar das longas filas, vale a pena votar mesmo em idade sem obrigatoriedade. Fotos: Duda Guerra/Especial/JC

O colégio também foi ponto de união de gerações nas urnas. Solange Canto, de 78 anos, leva a neta, Luísa Canto, de 16 anos, para votar pela primeira vez. "Estava muito nervosa, mas acho importante, somos o futuro do País e temos que mostrar nossa voz" diz Luísa. Solange comenta que fica feliz com a decisão da neta de tirar o título antes dos 18 anos.

Avó e neta votaram juntas na manhã deste domingo no colégio Bom Conselho

Também votando pela primeira vez, Caim Salimen, de 19 anos, aproveita os minutos que fica na fila para praticar desenho visual, colocando no papel, o que enxerga em sua frente. "Eu acho muito importante o voto dos jovens, como dizem, é o futuro do Brasil", comenta.