Votação em Lisboa é prorrogada devido ao fluxo intenso de eleitores

Devido ao grande fluxo de eleitores, Lisboa vai prorrogar o horário de votação neste domingo (2). As urnas, que se encerrariam às 17h, agora estarão abertas até às 20h locais (16h de Brasília).

De acordo com o cônsul do Brasil na cidade, a estimativa era de que pelo menos 3.000 pessoas ainda estivessem na fila a menos de meia hora do horário inicialmente planejado para o encerramento da votação.

"O tribunal [TSE] autorizou excepcionalmente, assim como fez em outros países, a prorrogação do prazo. Com isso, vamos trabalhar até às 20h", explicou o cônsul do Brasil em Lisboa, Wladimir Valler Filho.

Segundo o diplomata, a equipe de organização trabalhou para garantir o direito de prioridade para os casos previstos em lei, como idosos, gestantes e pessoas com preferência. Com 45.273 brasileiros aptos a votar, um aumento de mais de 113% em relação a 2018, Lisboa tornou-se a cidade no exterior com mais eleitores.

Ao que tudo indica, a abstenção na capital portuguesa ficará bem abaixo dos mais de 60% registrados nas últimas eleições presidenciais. "A impressão é de que a abstenção será baixa", afirmou o cônsul, destacando que o fluxo de eleitores foi constante durante todo o dia.

"Nós tivemos um fluxo constante desde às 8h da manhã. A fila nunca parou", disse Valler Filho.

Na parte da tarde, eleitores chegaram a esperar mais de 2 horas para conseguirem registrar o voto. Nas redes sociais, muitos eleitores manifestaram descontentamento com as longas filas.