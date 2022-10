Olívio enaltece democracia e mantém cautela sobre pesquisas ao Senado

O candidato do PT ao Senado, Olívio Dutra , votou na manhã deste domingo (2) no Colégio La Salle São João, Zona Norte de Porto Alegre, acompanhado do candidato ao governo do Estado do PT, Edegar Pretto, do vice, Pedro Ruas (PSOL), e de correligionários.

Depois de votar, Olívio enalteceu a democracia e incentivou que “os eleitores deem sua opinião nas urnas.” Ele ainda se manifestou sobre uma possível vitória na disputa ao Senado. Conforme as pesquisas, o petista lidera nas intenções de voto, embora tenha uma margem pequena de vantagem. "Fizemos nosso trabalho, mas não tem vitória até que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) dê o veredito das urnas”, ponderou o petista.

Por volta das 8h40min, o candidato do PT ao Senado chegou ao colégio e fez fotos com apoiadores. No caminho até a seção eleitoral, cumprimentou mesários e, às 8h50min, completou sua votação. Tarso Genro (PT), ex-governador do Estado (2011-2014), acompanhou Olívio e disse que “é uma honra estar ao lado dele, pois é um exemplo de militância.” Olívio, 81 anos, ressaltou sua longa trajetória política e disse que “está em sintonia com o que propõe o Lula e Edegar Pretto”.

Olívio destacou ainda a importância do diálogo e da pacificação entre as diferentes visões políticas na democracia. “É preciso se manifestar e conversar. Precisamos agir onde o Estado não está bom, ninguém é dono do Estado, ninguém é dono da verdade. Temos que fazer funcionar o que ainda não está”, disse.

O candidato do PT ainda avaliou a campanha como positiva e "coletiva". "Construí com meus suplentes uma candidatura em conjunto. É muito importante termos a diversidade que temos, com uma mulher negra, a Fátima, atuante no Senado junto comigo, caso sejamos eleitos", disse. Edegar Pretto disse que, ao final do turno, “quer celebrar a chegada de Olívio ao Senado, onde ele poderá fazer um ótimo trabalho para o povo gaúcho”.