Eleitores relatam grandes filas e demora para votação em Porto Alegre

Na manhã deste domingo (2), eleitores relatam grandes filas durante a votação em diversos pontos de Porto Alegre. O processo tem atraso de horas em algumas zonas eleitorais, como no colégio Rosário, colégio Anne Frank e colégio La Salle Dores.

O Colégio Júlio de Castilho, com 15 seções eleitorais, registrou grandes filas para votação durante a manhã . De acordo com Fernanda Schumidt Gaieshki, diretora do colégio e administradora do prédio, alguns eleitores chegaram com dúvidas sobre o local de votação, apesar da existência de painel colocado no salão de entrada contendo a lista das seções e o número das salas.

Muitos problemas estão relacionados à biometria. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), há dificuldade no reconhecimento da digital dos eleitores. É necessário também cuidar a posição do dedo, ele deve estar completamente deitado no leitor para que haja o reconhecimento.

Segundo informações do TRE, o maior problema está relacionado com a qualidade da digital dos eleitores. Pessoas de mais idade, trabalhadores rurais, pessoas que trabalham com produtos químicos, de limpeza, tendem a ter as linhas das digitais deterioradas. O procedimento do mesário é fazer quatro tentativas de identificação para que o equipamento habilite a opção de liberação sem identificação biométrica. Assim, é natural que alguns locais tenham mais filas, dependendo do perfil médio do eleitorado.