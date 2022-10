Candidato do PSB ao Piratini, Bogo vê campanha "modesta e altruísta"

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSB, Vicente Bogo mostrou otimismo e satisfação com sua participação no pleito. Após votar na Escola Professor Edgar Luís Schneider, no Intercap, em Porto Alegre, neste domingo (2), enalteceu o trabalho na campanha eleitoral. “Me sinto realizado, fiz uma campanha altruísta. Debati sobre os temas do Rio Grande, evitei fazer qualquer tipo de acusação aos candidatos, do mesmo modo me senti respeitado”, declarou.

Bogo entrou tardiamente na disputa pelo Piratini, após a desistência do candidato Beto Albuquerque (PSB). Acompanhado de seus assessores, comentou os desafios enfrentados durante a campanha e admitiu que houve algum prejuízo.

“Infelizmente, o fato de ser candidato há apenas 45 dias, dificultou que eu pudesse restabelecer todos os laços que eu tinha anteriormente. Por conta disso, tive que me publicizar mais, mas como nós concorremos isolados com 40 segundos de tempo de rádio TV não foi suficiente para chegar a todos os eleitores”, explicou o candidato.

Ainda assim, apesar das dificuldades em sua campanha, Bogo afirmou estar satisfeito com o seu trabalho. “Sim, eu tenho o prejuízo de não ter chegado a todos os eleitores com a minha mensagem, seja por falta de tempo, de comunicação e de articulação. Mas não me sinto de maneira alguma frustrado com isso, ao contrário. Fiz o meu trabalho, minha intenção era fazer uma contribuição pedagógica, política, educativa e acredito que nesse sentido está cumprida a minha missão”, declarou Bogo.

O candidato caracterizou a sua campanha como financeiramente modesta. Ele relata que não puderam contar com o recurso do fundo partidário, mas que nem por isso perderam o entusiasmo. “Fizemos com muita animação, os nossos candidatos a estadual e a federal, cada um abraçou do seu modo e eu sinto que a gente sai com um partido mais fortalecido, com uma imagem do partido mais consolidada”, afirmou.

Questionado sobre suas expectativas sobre o desempenho do partido, projetou a eleição de "pelo menos um deputado federal a mais (que 2018) e o dois estaduais a mais, mas, sendo conservador”.

Em relação a propostas, Bogo observou que o maior desafio para o Rio Grande do Sul no momento é alcançar o equilíbrio fiscal. “Alcançamos no ano passado e neste ano o equilíbrio orçamentário, mas não fiscal, agora com a intervenção federal no ICMS do Estado, com a perda de arrecadação deste ano que, ainda que possa ser compensada, a partir do ano que vem, não tendo previsão de compensação de (perdas de) R$ 5,7, bilhões ao ano. Em 15 anos, é igual a termos uma perda que soma nossa dívida atual com a União. Então, esse é o problema central, porque se não arrumarmos bem essa conta, não tem como fazermos o investimento necessário em tantas áreas da nossa sociedade”, argumentou.

Vicente Joaquim Bogo nasceu em Rio do Oeste (SC) e tem 65 anos. Vem de uma família de agricultores, é professor e político. Em Santa Rosa, local onde deu início à sua trajetória na política, foi vereador suplente, em 1982, pelo MDB. Na eleição seguinte, elegeu-se deputado federal constituinte, atuando na defesa do segmento agrário, empresarial e cidadão. Durante seu mandato, apresentou 111 emendas, aprovando 32. A mais relevante foi a que assegurou o direito de aposentadoria às trabalhadores e trabalhadores rurais. Pelo PSDB, partido que ajudou a fundar no Estado, foi vice-prefeito de Santa Rosa (1993-1994) e vice-governador do Estado na gestão de Antonio Britto (MDB, 1995-1998). Liderou entidades ligadas ao cooperativismo como a Ocergs/Sescoop (1999-2007). Em 2002, concorreu ao Senado. De 2013 a 2015 foi consultor da prefeitura de Viamão. Também foi secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento e Integrasul Sul (Codesul/RS) de 2015 até 2018. Bogo desfiliou-se do PSDB e ingressou no PSB em março de 2022.