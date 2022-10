Ana Amélia festeja apoio do eleitorado feminino

A candidata Senado Federal pelo PSD, Ana Amélia Lemos , votou, na manhã deste domingo, no município de Canela, de onde saiu satisfeita com a campanha. “Foi uma campanha propositiva, com um jingle adotado pelas crianças e com idosos dispostos a votar, mesmo sem obrigatoriedade”, disse, a candidata que tenta voltar ao Senado, onde esteve de 2011 a 2019.

De acordo com a candidata, foi surpreendente nesta eleição o apoio que teve tanto de pessoas com idade avançada, quanto de mulheres. “Muitas delas me abordaram dizendo que, em primeiro lugar, haviam me escolhido por eu ser mulher, e, em segundo, pelo meu trabalho e honestidade”, relatou. A campanha para o Governo do Estado e para o Senado foi respeitosa por parte de todos os candidatos, disse ela, preferindo não citar os ataques recebidos pelo candidato do Republicanos, Hamilton Mourão, o que lhe valeu um direito de reposta após o término do horário eleitoral gratuito em rádio e TV.

Ana Amélia entende, ainda, que é possível identificar uma perda da ligação do eleitor com partidos, sendo a identificação maior com pessoas. Isso explicaria o apoio de diversos prefeitos do PP, mesmo que a candidata progressista, Comandante Nádia, tenha indicado apoio a Mourão. “Sempre fui municipalista, tenho um legado prestado ao Rio Grande.”

Embora seja natural de Lagoa Vermelha, a candidata estabeleceu na Serra seu domicílio eleitoral, por ter um imóvel onde se recolhe em períodos de descanso. Logo após votar do Esporte Clube Serrano, em Canela, voltou a Porto Alegre para acompanhar o resultado da eleição.