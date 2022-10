Leite destaca diálogo e apresentação de realizações no Piratini durante campanha

Eduardo Leite O candidato à reeleição ao governo do Estado,(PSDB) finalizou a campanha em primeiro turno com tranquilidade e confiança de que conseguiu levar ao eleitor do Rio Grande do Sul o leque de propostas da sua coligação (PSDB, MDB, PSD, Podemos, Cidadania e União Brasil). Embora tenha sido por um período mais curto do que em anos anteriores, o que exigiu estratégias com maior base em meios eletrônicos, o diálogo foi permanente, segundo Leite, que define ser esta uma marca pessoal.

Ainda que esteja disputando à reeleição, esta e a campanha anterior tiveram poucas semelhanças. “A primeira foi, naturalmente, de apresentação. Havia deixado a prefeitura de Pelotas, precisava me apresentar ao Estado. Esta vem com um serviço prestando, um trabalho realizado, divulgando o que fizemos, como fizemos e o que queremos fazer”, disse o tucano, nesta manhã, pouco antes de participar de um café com o governador em Exercício, Ranolfo Vieira Júnior.

O tucano concedeu entrevistas à imprensa na manhã deste domingo (2), ao lado do candidato a vice, Gabriel Souza (MDB). Às 10h, Gabriel dirigiu-se ao Litoral Norte, para votar em sua seção em Tramandaí. Leite, por sua vez, votará à tarde, em Pelotas.

A aliança com o MDB, aponta Leite, foi o momento mais crítico de toda campanha, o que exigiu um grande esforço de conciliação, uma vez que o MDB teve candidato próprio nas eleições ao governo do Estado desde a redemocratização (1982 a 2018). “Envolveu uma capacidade de diálogo muito forte, mas houve o entendimento de todas as partes de que fortaleceríamos um projeto comum para o Rio Grande. Ao final, entendemos que o que nos une é maior do que o que nos separa”, lembrou.

A chapa majoritária de Leite foi o alvo maior dos demais candidatos durante debates. A partir desta segunda-feira (3), caso haja segundo turno na eleição para governador, Leite deverá procurar as siglas para uma composição, independente do grau das críticas que tenha recebido. “Não guardo rancores. Sei que às vezes alguns desbordam a crítica política para um ataque pessoal. Sabemos separar, e entendemos que faz parte do processo”, garantiu, ao destacar que, caso haja segundo turno, manterá a disposição de diálogo com outras forças políticas.

Ao projetar eventuais novas alianças, Leite destacou a convergência de conteúdo e de um entendimento em torno de um projeto para o Estado. Todas as forças políticas que venham fortalecer esse projeto, segundo Leite, serão bem-vindas. “Mas há um fator que antecede (esse projeto) que é a democracia, que está acima de tudo. Esta é uma eleição que tem um componente muito forte de defesa da democracia no Brasil. Naturalmente, vamos procurar um campo que se afine com esse entendimento sobre a defesa das instituições”, pontuou.

Após acompanhar o voto do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), em Esteio, Leite seguiu para Pelotas, sua terra natal e domicílio eleitoral, onde votou no início da tarde. No fim do dia, o tucano deverá estar de volta a Porto Alegre para acompanhar a apuração. O tucano dará uma entrevista coletiva assim que for divulgado o resultado.