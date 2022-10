Pretto fala em crescimento e acredita que vai ao 2º turno na disputa ao Piratini

"Acreditamos no segundo turno, as pesquisas apontam que crescemos na reta final. Mas nossa maior vitória é a união que construímos no Estado", avaliou o candidato ao Piratini pelo PT, Edegar Pretto . Ele ainda considerou que no cenário nacional o saldo é muito positivo, "já que é possível eleger o candidato Lula no primeiro turno", disse.

Pretto votou às 9h43min no Colégio Bom Jesus Sévigné, no Centro de Porto Alegre, acompanhado do candidato ao Senado do PT, Olívio Dutra, e do candidato a vice-governador, Pedro Ruas (PSOL). O dia começou cedo, às 7h, em um café da manhã com integrantes dos partidos da coligação Frente Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV e PSOL) no salão do Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre. O evento teve a presença do senador Paulo Paim (PT), candidatos a deputado federal e estadual, além dos suplentes de Olívio, Fátima Maria (PT) e Roberta Robaina (PSOL).

Além do otimismo com a vitória de Lula e com a passagem de Pretto ao 2º turno na disputa ao Piratini, havia esperança de vitória de Olívio ao Senado, ressaltou o candidato a vice, Pedro Ruas. Pretto destacou a união e agradeceu o carinho dos “companheiros”. "Nosso time nunca esteve tão mobilizado, merecemos estar nesse momento político, depois de tudo que resistimos. Nós queremos e podemos fazer um Rio Grande maior”, considerou Pretto.

Às 8h50 min, Pretto acompanhou o voto de Olívio no colégio La Salle São João, Zona Norte de Porto Alegre. No local, Pretto recebeu também o apoio do ex-governador Tarso Genro (PT). “É o meu candidato”, disse Tarso. Às 9h30min, o candidato do PT ao Piratini embarcou com uma comitiva de apoiadores em um ônibus até o seu local de votação, o Colégio Bom Jesus Sévigné, no Centro. Foi recebido por apoiadores e votou às 9h43min, quando fez o sinal de V da vitória com a mão e posou para fotos ao lado de Olívio e Pedro Ruas.

“Essa é a primeira vez que nos unimos no primeiro turno”, refletiu Ruas. Pretto disse que o som do "FIM" da urna eletrônica, quando votou, foi a consolidação do trabalho da campanha. “Estar cara a cara com a urna foi um grande momento, tendo desempenhado a tarefa que me foi dada. Sempre trabalhei de forma muito coletiva. Foi uma bela caminhada até aqui”, concluiu.