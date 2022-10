Candidato do Novo ao governo do RS, Ricardo Jobim destaca propostas apresentadas na campanha

Agências

Acompanhado do pai, Walter Jobim Neto, e do tio, o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim (MDB), o candidato do Partido Novo ao governo do Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim, votou às 8h16min em Santa Maria. Natural de Santa Maria, Jobim foi no início da manhã deste domingo ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, local em que sempre votou. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do candidato.