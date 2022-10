Mourão vota em Porto Alegre e acredita em resultado positivo nas urnas

O candidato do Reppublicados ao Senado, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão , votou na manhã deste domingo, 2 de outubro, em seção eleitoral no clube Leopoldina Juvenil, bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre.

Antes, Mourão havia acompanhado o candidato ao governo do Estado do PL, Onyx Lorenzoni, em seu voto na Zona Sul da Capital.

Escoltado pela Comandante Nádia (PP) - que abriu mão de sua candidatura em apoio a Mourão -, o vice-presidente da República avaliou a sua campanha ao Senado como postivia.

“O Rio Grande do Sul não é um Estado pequeno, por isso tentamos contemplar a maior parte dele, andando por quase 500 municípios. Fomos muito bem recebidos em todos os lugares, senti a confiança do povo em nossas propostas. Estou muito entusiasmado com o dia de hoje e com o resultado que deve há de vir. Estou muito otimista”, completou Hamiltou Mourão.