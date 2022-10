Haddad chega para votar no Colégio Catamarã, em São Paulo, acompanhado da esposa

Aos gritos de apoiadores "o governador chegou", o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, chegou há pouco para votar no Colégio Catamarã, no bairro Indianápolis, em São Paulo.

"Ele é de luta, é professor, Fernando Haddad governador", entoaram os apoiadores no local.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Haddad está acompanhado da esposa, Ana Estela. O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) também marcou presença no local.

Antes de votar, Haddad acompanhou o voto do candidato à Presidência e padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo do Campo - berço político do ex-presidente.

A partir das 16h, Haddad acompanhará a apuração dos votos em um Hotel de São Paulo, diferente do local onde estará Lula. Isso porque, segundo a assessoria, se o ex-presidente vencer a disputa no primeiro turno, não será possível que Haddad conceda entrevista coletiva no local.