Rejane de Oliveira diz que fez uma campanha bonita apesar de não ter espaço no horário eleitoral

A candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSTU, Rejane de Oliveira, avalia que fez uma bonita campanha eleitoral, apesar de o partido não ter espaço no horário de propaganda de rádio e televisão. Após votar na Escola Municipal Leocádia Felizardo Prestes, no bairro Vila Nova, Zona Sul de Porto Alegre, na manhã este domingo (2), Rejane afirmou que o processo eleitoral é desigual. “Não tivemos oportunidade de ter um programa eleitoral (na televisão) e não tivemos convites para participar dos debates”, observou. Como não elegeu deputados federais na eleição passada, o PSTU não preenche o pré-requisito determinado em lei para estar o horário eleitoral.

Ao lado de assessores e da candidata a deputado federal, Nikaya, Rejane apontou que os debates foram um momento em que os candidatos se dedicaram a atacar uns aos outros ao invés de apresentar propostas concretas de governo. Ela exemplificou ainda com o último debate presidencial.

Rejane disse ter orgulho de o PSTU defender um governo socialista dos trabalhadores. “A nossa expectativa é que as pessoas tenham compreendido o nosso projeto, o nosso programa e que possam hoje estar efetivando aquilo que eles entenderam que são as nossas propostas”, expressa.

entrevista especial da série do JC com os candidatos ao Piratini, A representante do PSTU reiterou as propostas que fez, por exemplo, nalembrando que é a única candidata mulher e pessoa negra na disputa pelo governo do Estado, em uma chapa totalmente feminina.

Além disso, Rejane observa com otimismo as outras candidaturas do partido. "Estamos nos colocando à disposição da população para que possamos partir deste projeto, de um governo socialista dos trabalhadores, e efetivar aquilo que as pessoas entenderam durante a nossa campanha."

Rejane de Oliveira tem 61 anos e é natural de Porto Alegre. Formada em Letras pela Faculdade Porto-Alegrense (Fapa), começou sua carreira como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental na rede estadual de ensino, em 1982. Foi diretora do Sinpro-RS, diretora de Assuntos Jurídicos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e, no Cpers/Sindicato, foi tesoureira, 1ª vice-presidente e, em 2008, foi eleita presidente da agremiação, que liderou por duas gestões, até 2014. À frente do Cpers, liderou greves e mobilizações durante os governos de Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010) e Tarso Genro (PT, 2011-2014). Após filiar-se ao PT nos anos 1990, Rejane deixou o partido em 2015, e se filiou ao PSTU. Atualmente, integra as executivas estadual e nacional da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas).