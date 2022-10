Aplicativo do E-título não aceita novos cadastros neste domingo

Em coletiva na manhã deste domingo (2), o servidor da Secretaria da Tecnologia e Informação da TRE-RS, Luis Fernando Shauren, reforçou informações importantes sobre o E-título, aplicativo que permite acesso ao título de eleitor digital. Com o E-título em mãos, o eleitor pode votar sem a necessidade de outro documento com foto.

Durante o dia de hoje, o aplicativo não permite novos cadastramentos. Na segunda-feira (3), o app volta ao normal para quem deseja se cadastrar para o segundo turno. Neste domingo, aqueles que não conseguirem votar podem fazer a sua justificativa no próprio E-título, através da função de localização geográfica.

Sobre o uso do celular, Shauren afirmou que a proibição é apenas para a cabine de votação, o que não impede o uso do aplicativo na sessão eleitoral: “Nesse sentido não há nenhuma alteração, o eleitor não está impedido de adentrar a sessão eleitoral com o celular. Ele não pode levar o celular para a cabine de votação”, afirmou. No Brasil, foram cadastrados 37.613.144 milhões de e-títulos. No Rio Grande do Sul, o número foi de 1.946.178.