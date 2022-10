Petistas acreditam em vitória de Lula no primeiro turno

O clima no café da manhã do candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT, Edegar Pretto, era de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência ainda no primeiro turno. Vários petistas e apoiadores da chapa acompanharam o café, realizado no Hotel São Rafael.

Pretto agradeceu ao carinho e saudou a todos os componentes da mesa, que contou com a participação dos candidatos à vice, Pedro Ruas, ao Senado, Olívio Dutra, entre outros. “Ao concluir a votação queremos celebrar que estaremos no senado federal, com o Olívio Dutra. Construímos uma unidade política histórica. Se formos eleitos, nosso mandato será coletivo com todos os partidos que nos apoiam”, afirmou.

O candidato ao governo do RS pelo PT destacou o trabalho realizado pela equipe. “Nosso time se levantou com muita força. Fizemos nossa parte até aqui. Nosso time nunca esteve tão mobilizado e esperançoso. Merecemos estar nesse momento político. Nosso campo sofreu muito e resistindo muito. Tem um gosto muito especial! Nós podemos e queremos fazer o Rio Grande mais do que ele é.”

O candidato à vice na chapa, Pedro Ruas, disse que o momento era de celebração. “Conquistamos essa unidade extraordinária. É uma grande vitória, fruto de muito trabalho e responsabilidade extraordinária com nosso País e Estado. Esperamos uma vitória de Lula no primeiro turno e Olívio Dutra eleito. Queremos ir para o segundo turno. Fizemos nossa parte”, destacou.

Olívio Dutra, candidato ao Senado, avaliou que o momento é realmente importante na democracia do País. “Estamos vivendo intensamente esse momento. Queremos concluir essa vitória no primeiro turno. Queremos levar Ed2gar Pretto ao governo. Sabemos como trabalham nossos adversários, com democracia mitigada. Temos que trabalhar com dignidade. Boa luta”, afirmou o ex-governador.

A deputada federal Maria do Rosário disse “hoje é finalmente o dia do Ele não”.