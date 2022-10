Eleições 2022: Acompanhe os principais fatos da votação no primeiro turno

10h12min - Uma urna apresentou problemas neste início de manhã no Colégio Rosário, em Porto Alegre, o que gerou fila de eleitores. Ao registrar a biometria, a urna começou a apitar e precisou ser reiniciada.

10h05min - Hamilton Mourão, candidato ao Senado pelo PL, acaba de votar no clube Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

9h58min - Bolsonaro vota e ressalta apoio popular . O candidato de extrema-direita, que está em segundo lugar nas pesquisas, questionou a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, despertando temores de que não aceitaria uma eventual derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

9h45min - Candidatas ao Piratini e ao Senado Feredal, Rejane de Oliveira (d) e Fabiane Sanguiné, ambas do PSTU, tomaram um café com a equipe antes de entrevistas a veículos do Estado, na PUC.

9h32min - Aplicativo do E-título não aceita novos cadastros neste domingo . O servidor da Secretaria da Tecnologia e Informação da TRE-RS, Luis Fernando Shauren, reforçou informações importantes sobre o app. . O servidor da Secretaria da Tecnologia e Informação da TRE-RS, Luis Fernando Shauren, reforçou informações importantes sobre o app.

9h25min - O candidato ao Senado pelo PT Olívio Dutra votou no Colégio La Salle São João, em Porto Alegre, junto de Fátima Maria, suplente do mandato coletivo. Eles estavam acompanhados de Edegar Pretto, Tarso Genro, Luciana Genro, Fernanda Melchionna, Maria do Rosário e outros integrantes da Frente da Esperança e militantes. Olívio parou para cumprimentar mesários e agradecer pelo papel deles no dia da eleição. Após votar, o candidato ao Senado saiu da cabine fazendo o tradicional gesto de braços abertos.

9h15min - Os candidatos Eduardo Leite, acompanhado do vice Gabriel Souza, encontram-se nesta manhã, na PUC, onde concederam entrevistas a veículos de comunicação da Capital e interior. Com um cumprimento cordial ao oponente Vicente Bogo (PSB), desejaram um ao outro um bom dia de trabalho.

9h07min - Rejane de Oliveira, candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSTU, votou nesta manhã na Escola Municipal Leocádia Felizardo Prestes.

9h - Nesta manhã, as paradas de ônibus de Porto Alegre começam a lotar de eleitores em trânsito. Entre eles, a vendedora Gabrielle Oliveira (foto), 23 anos, que votou em uma escola no bairro Cristal, em Porto Alegre, e pode se beneficiar com o passe livre. "Tem muitas pessoas que não podem pagar os R$ 4,80 para votar e este valor faz falta para comprar alimento", comenta. O Nesta manhã, as paradas de ônibus de Porto Alegre começam a lotar de eleitores em trânsito. Entre eles, a vendedora Gabrielle Oliveira (foto), 23 anos, que votou em uma escola no bairro Cristal, em Porto Alegre, e pode se beneficiar com o passe livre. "Tem muitas pessoas que não podem pagar os R$ 4,80 para votar e este valor faz falta para comprar alimento", comenta. O passe livre foi liberado após decisão judicial

8h50min - O candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Progressistas, Luis Carlos Heinze, realizou café da manhã com apoiadores em São Borja, cidade onde vota.

7h55min - O candidato do PDT na disputa ao governo do Estado, Vieira da Cunha, inicia o domingo reforçando a importância do respeito em dia de eleição. “Independente do resultado, nós, democratas, sabemos e iremos respeitar a democracia”, declara em café da manhã com colaboradores na sede do partido.

7h46min - O candidato ao governo do Estado pelo PT Edegar Pretto realizou café da manhã nesta manhã no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Acompanharam os candidatos à vice-governador, Pedro Ruas, ao Senado, Olívio Dutra, e à Câmara dos Deputados, Maria do Rosário, e Fernanda Melchiona. O atual senador pelo PT, Paulo Paim, também participou do café da manhã.

7h44min - O candidato ao governo do RS pelo PL, Onyx Lorenzoni, reuniu-se com correligionários no comitê da Majoritária, em Porto Alegre, na manhã deste domingo de eleições.

7h30min - Uma decisão da Defensoria Pública manteve a obrigatoriedade do passe livre no transporte público em Porto Alegre neste domingo, dia de eleições.