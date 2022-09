Todas as urnas eletrônicas devem chegar aos locais de votação até amanhã no RS

Desde a manhã desta sexta-feira (30), as urnas eletrônicas estão chegando às seções eleitorais em Porto Alegre. Ao total, são 3.601 urnas, sendo que 70% delas já foram distribuídas hoje. Amanhã (1º), das 7h às 10h, as urnas que faltam serão transportadas para os locais de votação.

No restante do Rio Grande do Sul o processo, que envolve 27.197 urnas, também será finalizado no sábado, mas apenas 13% das urnas eletrônicas foram levadas aos locais de votação hoje. Amanhã, serão transportados as 87% restantes.

Os equipamentos saíram de 140 depósitos diferentes, que ficam junto a cartórios eleitorais do Estado. O transporte é feito por uma empresa terceirizada, contratada pelo TRE-RS.

Caso haja algum imprevisto com as urnas, o Chefe da Seção e Urnas e Voto Informatizado, Vanderlei Santos, garante que "se alguma estragar, temos 200 urnas de reserva".