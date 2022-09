TJRS determina que Vara Criminal de Porto Alegre poderá processar e julgar crimes de violência política

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) assinou uma resolução, na tarde desta sexta-feira (30), que determina que a 15ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre poderá julgar crimes por atos de violência político-partidária praticados em todo o Rio Grande do Sul, no período de 3 de outubro de 2022 a 5 de janeiro de 2023.