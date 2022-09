Às vésperas da eleição, política ocupa primeiro lugar nos assuntos mais falados das redes

Faltando dois dias para as eleições, nomes de candidatos e personalidades que fizeram declarações polêmicas ganham os primeiros lugares nos mais comentados das redes sociais.

Nos assuntos mais falados do Twitter, se destacam os personagens do debate presidencial promovido pela Rede Globo na noite de ontem. Naturalmente, os nomes dos favoritos para assumirem o Planalto, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), aparecem com frequência, mas, devido às repercussões do debate, se destacam também os nomes do candidato Padre Kelmon (PTB) e da candidata Soraya Thronicke (UB), que geraram postagens, inclusive de tom cômico, nas redes sociais devido ao embate entre os dois.

Um nome que está entre os mais falados é o do jogador da seleção brasileira Neymar Jr, pelo seu recente vídeo declarando apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os eleitores e fãs do jogador se manifestaram nas redes, alguns lamentando e outros apoiando a decisão do jogador de se posicionar. Outra personalidade do meio futebolístico que se manifestou recentemente em apoio ao presidente foi o ex-jogador e atual técnico do Grêmio, Renato Portaluppi.

Outro assunto que se destaca e vem crescendo nas mídias sociais é o “Eu voto preto”, movimento dos eleitores e candidatos para promover candidaturas de pessoas negras. A mobilização vem, em sua maioria, do movimento negro e de candidatos de esquerda, se destacando os eleitores do partido Unidade Popular (UP), que tem seu candidato, Léo Péricles, como uma das únicas candidaturas negras concorrendo ao Palácio do Planalto, junto à Vera Lúcia (PSTU).