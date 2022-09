Comércio estará aberto nas eleições, mas Bienal ficará fechada

O Sindilojas Porto Alegre informa que as empresas do comércio varejista têm autorização para funcionar no próximo domingo (2), data das eleições estadual e federal. No entanto, a entidade adverte que, para o uso da mão de obra de empregados neste dia, as empresas deveriam ter firmado acordo coletivo, conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, vigente para o período de 2021-2022.

Visitas à Bienal estarão suspensas

A visitação aos 10 locais que integram o circuito de exposições da 13ª Bienal do Mercosul estará suspensa neste domingo. A decisão busca possibilitar que os profissionais envolvidos na mostra possam exercer seu direito ao voto. A retomada acontece segunda-feira (03) no Paço Municipal e na Casa da Ospa; terça-feira (04) no Cais do Porto, Casa de Cultura Mário Quintana, Farol Santander, Instituto Caldeira, Instituto Ling, MARGS e Memorial do RS; e quinta-feira (06) na Fundação Iberê Camargo. Os horários de funcionamento de cada local podem ser conferidos através do site bienalmercosul.art.br.

Restaurantes e bares poderão vender bebidas alcóolicas

Diferentemente de alguns estados do Brasil, no Rio Grande do Sul será permitida a venda de bebida alcóolica nos bares e restaurantes. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Transporte público liberado