Polícia Federal divulga planejamento para as eleições no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal (PF) vai atuar na apuração de crimes eleitorais, proteção de candidatos e segurança das eleições no domingo (2). Na segurança do processo eleitoral, os policiais federais atuaram em três áreas prioritárias: polícia judiciária, inteligência e segurança dos candidatos à presidência da República. Desde o início da campanha eleitoral, a Polícia Federal conta com equipes destacadas para apuração de crimes eleitorais e proteção de candidatos presidenciáveis em visita ao Rio Grande do Sul.

Para os dias que antecedem o pleito, a Polícia Federal vai empregar todo seu efetivo e recursos materiais para prevenção e apuração rápida dos delitos, como determina a legislação eleitoral. A partir desta sexta-feira (30) até o encerramento da apuração, os policiais federais estarão em plantão e em regime de sobreaviso para atendimento das ocorrências. Além disso, estarão de plantão os grupos especializados de pronta intervenção e em bombas e explosivos.

As ocorrências ou denúncias podem ser informadas a qualquer unidade da Polícia Federal no Estado. O Rio Grande do Sul conta com uma superintendência regional e 13 delegacias no interior. Nos municípios onde não há sede da Polícia Federal, a ocorrência pode ser registrada na Polícia Civil, que atua de forma suplementar na apuração de delitos eleitorais.

A segurança das eleições é realizada de maneira coordenada com as demais forças de segurança pública. Desde 2021, a Polícia Federal se prepara para as eleições, com a aquisição de veículos e equipamentos, formação de grupos especializados em proteção à pessoa e capacitação do efetivo.