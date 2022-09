Direita gaúcha faz ofensiva para garantir vaga no Senado

Caren Mello e Lívia Araújo, especial para o JC

A candidata ao Senado Federal pela chapa de Luis Carlos Heinze (PP), Nádia Gerhard (PP), anunciou, na manhã desta quinta-feira (29), a retirada de sua candidatura ao Senado, em apoio a Hamilton Mourão (Republicanos). A menos de 72 horas do início do pleito, a decisão, segundo ela, foi motivada pelo risco da eleição de Olívio Dutra (PT), de esquerda, para representar o Estado no Senado.

O anúncio da desistência foi feito durante coletiva de imprensa, com a presença de Mourão, em um hotel no bairro Bela Vista. Ao lado de Mourão, alertou para o fato de a esquerda ser favorável à desmilitarização das polícias e ao desencarceramento de presidiários.

Ao ser questionada sobre o risco de seu eleitorado migrar para a candidatura de Ana Amélia Lemos (PSD), da chapa de Eduardo Leite (PSDB), a vereadora descartou a possibilidade, uma vez que, no Rio Grande do Sul, só existiriam, segundo ela, duas candidaturas de direita, a dela e a de Mourão. Segundo a vereadora, Ana Amélia seria de centro-esquerda. Mourão ratificou a afirmativa, acrescentando que a outra candidata "usa boné do MST, canta o hino da Internacional Socialista e defende a ditadura do proletariado".

Ela lembrou ainda que permanece em campanha para Luis Carlos Heinze (PP) ao Governo do Estado e negou boatos de que desistiu de ser candidata ao Senado por troca financeira. "As minhas estrelas da Brigada Militar, a minha farda, não encontrei no lixo."

Para Mourão, Nádia, como militar, anda sempre “de passo certo”. “Ela demonstra a grandeza moral da mulher gaúcha. A Comandante Nádia deixa esta campanha muito maior do que entrou. É um gesto de grandeza. Se fosse ao contrário, eu teria feito o mesmo”, disse Mourão.

Candidato ao Piratini, Heinze disse lamentar e respeitar a decisão de Nádia, ressaltando que se mantém na disputa ao Governo.

No domingo, em função do curto espaço de tempo, o nome de Nádia continuará no sistema. No entanto, caso haja votos, eles serão tidos como nulos.

Porém, em uma articulação iniciada na noite anterior, já a partir dos rumores da desistência de Nádia da disputa, um grupo de prefeitos do PP rechaçou o apoio a Mourão e decidiu por se aliar a Ana Amélia Lemos (PSD). O anúncio foi feito na tarde desta quinta em um hotel no Centro de Porto Alegre, que reuniu prefeitos e lideranças do PP, além de contar com vídeos de apoio gravados por prefeitos do interior do Estado. O tom do encontro foi de críticas a Nádia e e à estratégia do candidato que ela agora apoia.

O prefeito de Esteio, Leonardo Paschoal, afirmou que o PP foi “pego de surpresa” com a decisão de Nádia, feita, segundo ele, à revelia da sigla, que havia lançado a candidatura ao Senado como um movimento partidário. “Entendemos que Ana Amélia é o nome mais viável para evitar a vitória do PT e do PSOL”.

Ana Amélia foi dura em relação a Mourão, afirmando que o vice-presidente joga um jogo “rasteiro e sujo”. Sobre o rótulo de “centro-esquerda”, a candidata reagiu acusando Nádia de “experiência política insuficiente (...) para olhar a biografia das pessoas antes de colocar um selo de tendência ideológica”. Para Ana Amélia, os eleitores de Nádia não teriam dificuldade em adotar suas propostas. “Quem se identifica com ela, o que vai pensar da deserção e do uso de R$ 3,7 milhões de dinheiro público gasto em uma campanha e foi jogado no lixo?”, questionou.

A candidata do PSD também deu a entender que espera o apoio de Heinze. “Em 2018 eu abri mão da candidatura à reeleição para o Senado para que Heinze pudesse concorrer. Foi a renúncia a um direito que eu poderia ter, em benefício de uma causa maior, que era a candidatura do Progressistas ao Senado, porque essa foi a decisão do diretório nacional”, afirmou.

A campanha de Olívio Dutra (PT) afirmou que “para a candidatura nada mudou. Seguimos normalmente a nossa estratégia de campanha”.