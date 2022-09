No Brasil, 156 milhões vão às urnas neste domingo

Neste domingo, 156,45 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes em cinco esferas do poder público. No Rio Grande do Sul, 8,59 milhões de eleitores votam para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente - nesta ordem.

Nos votos para o Poder Legislativo - deputado estadual, deputado federal e senador - a eleição se encerra no primeiro turno. Nas eleições para governador do Estado e presidente da República, o segundo turno ocorre no dia 30 de outubro entre os dois candidatos mais bem votados, a menos que um dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos válidos, o que configuraria vitória já em primeiro turno. Os resultados da votação do 1º turno saem na noite deste domingo.

Segundo dados do Cadastro Eleitoral, a maior parte do eleitorado gaúcho pertence ao gênero feminino. Ao todo, são 4.524.133 eleitoras, o que representa 53% do total. Já o gênero masculino reúne 4.069.336 cidadãos, representando 47% do eleitorado. A maior parte da população gaúcha apta a votar está entre os 40 e 44 anos. A faixa etária concentra quase 819 mil pessoas, ou 9,53% dos gaúchos aptos a votar. Em segundo lugar, aqueles entre 35 e 39 anos, que somam 817.802 dos eleitores.