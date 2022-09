Prefeitura de São Leopoldo anuncia passe livre no domingo

O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi assinou nesta quinta-feira (29) decreto que determina passe livre nos ônibus no domingo (2) durante o horário da eleição. A medida surge após acordo com consórcio das empresas de transporte público do município. Outras cidades brasileiras já anunciaram que não cobrarão tarifa, como é o caso do Rio de Janeiro

A isenção do pagamento de passagem nos ônibus é um dos assuntos mais comentados em todo o País desde a quarta-feira (28), após a coluna Pensar a Cidade dodivulgar, na terça, que a Capital não terá neste ano passe livre após quase três décadas. Mudança na lei do passe livre , aprovada na Câmara de Vereadores no final do ano passado e sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, limitou as datas com o benefício.