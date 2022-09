Justiça dá prazo de 24h para prefeitura de Porto Alegre se manifestar sobre passe livre

Luciane Medeiros

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) deu prazo de 24h para a prefeitura de Porto Alegre se manifestar sobre a ação popular com pedido liminar que reivindica o direito de passe livre no domingo (2), dia do primeiro turno das eleições. Pela primeira vez em quase três décadas, não haverá isenção de passagem no dia da votação.