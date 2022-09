Após controvérsia em Porto Alegre, Rio de Janeiro anuncia passe livre nas eleições

a coluna Pensar a Cidade, do Jornal do Comércio, trouxe à tona o fato de que Porto Alegre não teria passe livre nos ônibus no dia das eleições Um dos assuntos mais comentados no Brasil desde terça-feira, quandopela primeira vez em três décadas, continua repercutindo. Na manhã desta quinta-feira (29), o Rio de Janeiro anunciou que isentará a cobrança dos coletivos para garantir o exercício da democracia, já que o voto é obrigatório.

"Atenção, vamos fortalecer a festa da democracia. No próximo domingo, entre 6h e 20h, o transporte por ônibus e BRT no Rio NÃO SERÁ COBRADO. Basta apresentar seu título de eleitor, embarcar e ir às urnas votar em seus candidatos. Vamos exercer nosso direito democrático", postou o prefeito Eduardo Paes (PSD) em sua conta no Twitter.

"Independente de quem você vota! Amanhã decreto meu regulamentará essa questão", garantiu o político.

Em dezembro de 2021, legislativo aprovou e o prefeito Sebastião Melo (MDB) sancionou lei de autoria do próprio governo municipal que alterou as regras para o dia de isenção tarifária. Foi revogado o parágrafo que definia, dentre outras datas, "os dias de eleições em qualquer nível" como dias que a população poderia utilizar os ônibus sem pagar a tarifa. A isenção de tarifa está agora restrita a seis ocorrências por ano: no dia de Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro) e em campanhas de vacinação de grande relevância e alcance, conhecidas como "Dia D".