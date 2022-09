Movimentos realizam ato contra o fim do passe livre nas Eleições 2022

primeira eleição sem passe livre nos ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre em quase três décadas segue repercutindo. Na manhã desta quinta-feira (29), a Associação Mães e Pais pela Democracia e o Projeto Angelina Luz realizam ato em frente ao Paço Municipal pelo retorno do benefício nas datas dos pleitos.

“À quem interessa que as pessoas mais vulneráveis não cheguem até as urnas? Nós, as famílias atípicas com crianças autistas em vulnerabilidade social, somos escravizadas por um BPC (Benefício de Prestação Continuada) e jamais poderemos tirar aqueles R$ 10 da boca do filho para pagar o deslocamento de ir votar”, afirma a presidente do Projeto, Erika Rocha.

Para Amâncio Ferreira, representante da Associação, “a população não pode ter o seu direito de ir e vir para o ato mais importante da democracia cerceado por uma política pública completamente descabida. Além da gratuidade, precisamos também ter acesso aos ônibus, porque também não adianta se tirarem os veículos e a população não ter como se deslocar”.

