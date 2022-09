SSP finaliza planejamento da segurança para a eleição de 2 de outubro

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) finaliza o planejamento para garantir a segurança dos eleitores que irão votar na eleição deste domingo (2/10). No Plano de Atuação Integrada da Segurança Pública, apresentado recentemente em reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), estão previstas medidas que visam combater conflitos entre militantes de partidos políticos, a proibição da boca de urna, o uso de aparelhos celulares e, em decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o porte de arma de fogo, salvo exceção nos casos de policiais em exercício da função. A venda de bebida alcóolica não será proibida.

A segurança das eleições vem sendo organizada há mais de três meses e envolve a participação da Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e Instituto-Geral de Perícias (IGP), juntamente com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Departamento de Polícia Federal (DPF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Forças Armadas, além da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Guarda Municipal de Porto Alegre, no caso da capital. O planejamento conta ainda com a colaboração do TRE e do Ministério Público Eleitoral.

Conforme o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, coronel Vanius Cesar Santarosa, foram mobilizados 7.137 brigadianos, 533 policiais civis, 421 bombeiros e 12 servidores do IGP para o dia da eleição. Os servidores estarão em regime de plantão, monitorando todas as seções eleitorais distribuídas pelo Estado e evitando possíveis ocorrências que venham a prejudicar o andamento do processo. “Nossos servidores foram treinados e estão devidamente capacitados para atuarem de forma que não permitam qualquer situação que prejudique o bom andamento das eleições”, afirmou Santarosa.

As ocorrências que venham a ser caracterizadas como crime de natureza federal serão devidamente encaminhadas às delegacias da Polícia Federal, presentes em 13 municípios gaúchos, em uma parceria com a Brigada Militar, responsável pelo policiamento ostensivo. Nos demais 484, as prisões serão feitas em um trabalho integrado da BM com a Polícia Civil.

De acordo com o Chefe da Polícia Civil, delegado Fábio Mota Lopes, o efetivo empregado no pleito estará pronto para atender toda e qualquer ocorrência. "Nossos delegados e agentes de polícia estarão atentos a qualquer ato que tenha como objetivo macular o processo democrático. Iremos garantir a lisura do pleito em todo o Rio Grande do Sul por meio de um atendimento qualificado nos plantões e marcando presença com rondas policiais nos locais de votação", acrescentou.

Para o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, os brigadianos escalados para o próximo domingo estarão observando e coibindo qualquer atividade suspeita que ponha em risco a integridade dos eleitores e o direito ao voto. “A Brigada Militar estará mobilizada para garantir a segurança dos eleitores e de todos os envolvidos nas eleições. Em todos os 497 municípios gaúchos, mais de 7 mil policiais militares e 1.500 viaturas serão empregados para que os cidadãos possam exercer com tranquilidade o seu direito ao voto”, ressaltou.