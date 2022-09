Confira os candidatos das chapas que concorrem ao governo do Estado

O Rio Grande do Sul conta com 11 candidatos ao governo do Estado, dos quais um foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas cujo nome constará na urna. Eles concorrem tanto com chapas completas, em que constam candidatos ao Senado, ou como candidatos isolados. Ao Senado, são dez nomes na disputa, um deles também indeferido. Confira abaixo os nomes e números dos concorrentes. Nos links, as entrevistas concedidas à equipe do Jornal do Comércio com as propostas e visões de cada um.