Apenas um dos 10 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul pretende privatizar o Banrisul

De todos os 10 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, apenas Ricardo Jobim (Novo) afirma categoricamente que pretende privatizar o Banrisul. Para outros sete candidatos, é fundamental que o banco permaneça tendo o Estado como acionista majoritário. O senador Luis Carlos Heinze (PP) e o candidato à reeleição, Eduardo Leite (PSDB), admitem discutir termos para uma futura privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

O Novo, de Jobim, é um partido que tem em seus princípios de formação e ideologia de atuação a aposta na iniciativa privada e a venda de estatais. O candidato gaúcho não se posiciona de forma diferente diante do pleito deste ano.

“Com o dinheiro do banco, posso garantir que vamos fazer uma revolução na educação, vamos estruturar a educação como o RS nunca viu antes. A tendência do Banrisul é a mesma dos bancos dos outros estados... Existem poucos bancos estaduais no Brasil atualmente, porque quase todos foram privatizados”, afirmou o candidato em entrevista concedida na série de sabatinas do Jornal do Comércio com os candidatos ao Palácio Piratini.

Mas quanto uma suposta venda do banco poderia render em receitas extraordinárias para o Estado? “É muito cedo para dizer. Depende muito de quanto vai reagir o valor da ação quando anunciarmos a privatização. Em um chute, diria que o valor pode sair de R$ 15 bilhões até R$ 40 bilhões, por que não? Depende muito da reação do mercado. Acredito que, se não fizermos esse movimento agora, o Banrisul não vai valer mais nada”, prospectou Jobim.

O governador Leite não descarta a venda do Banrisul. Mas também não afirma que pretende privatizá-lo. Para ele, as desestatizações da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e da Companhia de Gás do RS (Sulgás) eram a prioridade.

“O RS precisa ter banco público para investimentos. A questão é se ele precisa de três bancos: BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Badesul (Agência de Desenvolvimento do RS) e Banrisul, que é um banco de varejo e também atua no agro. Claro que é um banco estatal com ações na bolsa, então tem uma governança mais complexa, mas precisa atender aquilo que é a vocação do Estado, por isso, ampliamos a carteira de crédito para o agronegócio. Essa é uma discussão que precisa ser feita também com os setores produtivos, as entidades econômicas, à luz da mudança do perfil do setor bancário”, afirmou o candidato à reeleição na sabatina promovida pelo JC.

Quem pensa parecido com Leite sobre a existência de três instituições financeiras estaduais é Roberto Argenta, candidato do PSC. Com uma diferença: ele afirma que manterá o Banrisul no controle do Estado e pretende fortalecê-lo, caso eleito. “Existe o Banrisul, o BRDE, o Badesul... Não se precisa de três diretorias, três conselhos fiscais, três conselhos de administração... Vamos deixar o Banrisul mais forte, atuando principalmente na geração de empregos, financiamento de indústrias, agroindústrias... Não precisa ser um grande investimento: muitas vezes com R$ 100 mil dá para instalar uma baita agroindústria para aquela região”, disse ao JC em entrevista da série de eleições.

Heinze é outro concorrente que considera eventualmente a privatização do banco. Apesar de admitir desconhecimento, afirma estar amparado por quem entende do assunto. “Pedi para o presidente do Sicredi, me orientar (na questão do Banrisul). Não conheço o assunto, estou fora, mas estou lidando com gente que conhece. Por exemplo, vou vender e não vou vender? Me falaram que, se eu vou vender o banco, tenho que pagar R$ 14 bilhões de dívida. Mas não sei se o banco vale isso. Botar fora, eu não vou. Isso tem que ter uma análise que, até agora, eu não tenho. Não posso dizer ‘eu vou vender o Banrisul’. A preço de banana, não vendo. Ainda estamos estudando esse assunto”, declarou, também durante a série de sabatinas.

Além de Argenta, outros seis candidatos querem a manutenção do Banrisul. Entre eles, estão o segundo e o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Leite, Onyx Lorenzoni (PL) e Edegar Pretto (PT), respectivamente.

Mesmo sendo o candidato do Partido Liberal, tendo participado ativamente de uma gestão privatista como a de Jair Bolsonaro (PL, 2018-2022), que governou com o ministro Paulo Guedes na Economia, Onyx é reticente: “Tem uma instituição que eu não vou privatizar neste momento, chama-se Banrisul.”

Pretto defende o Banrisul público. “Não é só para que ele seja público, mas também fortalecido para financiar a nossa economia, nossa indústria, com políticas específicas para micro e pequenas empresas, para a agricultura... O Banrisul pode ser um potente instrumento para fazer nossa economia reagir positivamente. Então, no nosso governo, (...) vamos colocar o Banrisul a serviço do desenvolvimento dos gaúchos e das gaúchas”, afirma.

Carlos Messala (PCB), Rejane de Oliveira (PSTU), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT) também defendem a manutenção do Banrisul como banco público.