Vereadores de Porto Alegre se manifestam sobre passe livre nas eleições

fim do passe livre nos ônibus no dia da eleição Jornal do Comércio. Há quase três décadas, era tradição o passe livre na Capital, o que foi modificado pela Lei Complementar 931, de 30 de dezembro de 2021. Os vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre se manifestaram, durante a manhã e a tarde de hoje (28), com diferentes posições à respeito do, informação divulgada ontem, em primeira mão, pelo. Há quase três décadas, era tradição o passe livre na Capital, o que foi modificado pela Lei Complementar 931, de 30 de dezembro de 2021.

Em sua conta no Instagram, o vereador Matheus Gomes (Psol), afirmou que já mobilizou junto ao Ministério Público (MP), Defensoria Pública, e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) pela revogação do decreto que impede o passe livre para que as pessoas possam pegar ônibus gratuitamente para votar. No Twitter, a hastag "Domingo0800", impulsionada por ele, está no trend topics de assuntos mais falados no Brasil e uma petição pelo livre acesso ao transporte coletivo está circulando nas redes sociais com mais de 7 mil assinaturas até o momento. "Até agora o debate está centrado na negociação entre a Prefeitura e Câmara de Vereadores", falou. O MP e o TRE ainda não se manifestaram, mas o Conselho Estadual de Direitos humanos emitiu uma recomendação favorável a manutenção do passe livre no dia da eleição.

O líder da oposição da câmara, o vereador Aldacir Oliboni (PT), disse que está buscando contato com prefeito para que seja decretado o passe livre. "Caso não haja, será a primeira vez em 30 anos que a população de Porto Alegre será submetida a pagar para se deslocar aos seus locais de votação. Por ser um serviço concedido e a prefeitura sistematicamente subsidiar as empresas com dinheiro público, o executivo municipal pode e deve garantir a continuidade do direito das pessoas irem votar sem necessidade de pagar o alto valor da passagem de ônibus em nossa cidade", considerou.

A Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP) também se manifestou. "A Lei [Complementar] foi criada com o objetivo de diminuir os custos do transporte coletivo e, consequentemente, os custos para quem usa os ônibus da cidade. A associação destaca ainda que já está programado um reforço, conforme orientado pela EPTC, em linhas e horários no próximo dia 02 de outubro, para melhor atender os eleitores.

a vereadora Mônica Leal (PP), da base do governo, e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) também se mobilizaram para tentar retomar o passe livre no domingo de eleição. Na manhã desta quarta-feira (28),Mônica conversou com o prefeito Sebastião Melo na tentativa de sensibilizar o gestor municipal para que seja permitida a isenção no próximo domingo. O prefeito argumentou que os eleitores votam próximo a suas residências e, sendo assim, não precisariam se deslocar de ônibus até as sessões eleitorais. O IAB lançou um manifesto onde defende o passe livre no dia 2. “Pelo livre acesso à democracia. Passe livre no dia das eleições é direito fundamental.”