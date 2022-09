Fim do passe livre no dia das eleições em Porto Alegre tem repercussão nacional

Porto Alegre terá a primeira eleição sem o passe livre de ônibus desde 1995, e o assunto repercutiu nas redes sociais, especialmente com manifestações críticas. O tópico está entre os assuntos mais comentados nos "trending topics" do Twitter. Com a hashtag #Domingo0800, sendo uma das mais comentadas nas redes sociais, pedindo o passe livre para usuários de transporte público no dia do primeiro e segundo turno das eleições.