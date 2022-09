Veja os candidatos que disputam uma das 55 cadeiras de deputado estadual no RS

O pleito de 2022 chega ao seu primeiro turno neste domingo, em 2 de outubro, com um total de 785 candidaturas aptas para concorrer à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dentre os 830 registros realizados inicialmente junto à Justiça Eleitoral.

Os candidatos a deputado estadual estão distribuídos em 29 partidos, que disputam as 55 cadeiras do Parlamento do Rio Grande do Sul para sua 56ª Legislatura.

A concorrência é de 14,2 candidatos por vaga. Dos integrantes da disputa, 39 concorrem à reeleição para o cargo.

Considerando o número total de registros no Tribunal Superior Eleitoral, 32,5% constituem candidaturas femininas, e 18,4% de candidatos não-brancos, entre negros, pardos e indígenas. Para registrar o voto, em um dos candidatos, o eleitor deve pressionar 5 dígitos e a tecla "confirma".