Último dia do horário eleitoral foi de agradecimentos

Caren Mello, especial para o JC

No último dia do horário político gratuito para candidatos ao Senado Federal, à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado, nesta quarta-feira (28), o espaço foi utilizado para agradecimentos, na maioria das siglas. O tempo foi otimizado para que, junto com as palavras finais, cada um pudesse colocar o mais significativo em relação a propostas ou realizações.

O primeiro pretendente ao Piratini neste último dia foi Edegar Pretto (PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e UP), que citou o final da campanha e a possibilidade de o Rio Grande do Sul e o país virarem a "página triste da história", em referência ao presidente Jair Bolsonaro. A virada, disse ele, será feita junto com o candidato Lula, ligando as duas campanhas. "Vote com o coração", disse Pretto, depois de uma inserção do vice na chapa majoritária, Pedro Ruas (PSOL).

Eduardo Leite (PSDB, MDB, PSD, Podemos, UB, Cidadania) apareceu logo em seguida, com uma sequência de imagens que demonstraram as realizações durante seu período no Piratini. Leite mostrou mais do que foi feito do que, especificamente, propostas para o futuro, lembrando que foi preciso colocar o RS em ordem para cuidar das pessoas.

A saúde foi o destaque na última aparição de Vicente Bogo (PSB), enquanto a geração de emprego foi o tema escolhido por Roberto Argenta (PSC). Já Ricardo Jobim (Novo) citou os princípios do partido.

O agradecimento de Vieira da Cunha (PDT, Avante) contou com a participação da esposa Luciane, que lembrou a implementação em grande escala do modelo Educação Integral como o objetivo de vida do candidato. Luis Carlos Heinze usou seu tempo para agradecer aos gaúchos e, principalmente, ligar sua candidatura ao governo de Bolsonaro.

A última aparição ficou por conta de Onyx Lorenzoni (PL). O candidato também fez um agradecimento ao eleitorado do Estado e disse ter aprendido a fazer política com Bolsonaro.

A campanha que começou no dia 26 de agosto em rádios e TVs, se encerra amanhã para candidatos à Câmara de Deputados e Presidência da República. Caso haja segundo turno, o horário gratuito será retomado no próximo dia 7 de outubro, indo até 28 de outubro.