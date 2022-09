Candidata pelo PSB, Sanny Figueiredo defende fim da reeleição no Senado

Caren Mello, especial para o JC

Moradora da periferia de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Sanny Figueiredo é a primeira mulher negra na história do Rio Grande do Sul a disputar uma vaga nas eleições majoritárias, concorrendo ao Senado. Entrou na disputa há cerca de 20 dias, a partir da desistência do titular ao cargo, Airto Ferronato (PSB).

Líder comunitária e filiada ao PSB desde 2017, Sanny vê sua candidatura como "uma importante forma de reescrever a história da população negra por quem de direito".

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, ela fala sobre representatividade, reformas e prioridades para o Estado.

Jornal do Comércio - Como foi seu ingresso na política?

Sanny Figueiredo - Sou remanescente das políticas do Fórum (Social Mundial), sou oriunda do Prouni (Programa Universidade Para Todos), das cotas raciais, sei como é difícil entrar em um processo destes. Essas políticas afirmativas existem, são bem-vindas, mas precisam ser repensadas. Por isso que nos colocamos neste processo, para sermos os donos da caneta. A História só começou a ser contada de forma verdadeira quando escritores e pensadores negros começaram também a reescrevê-la.

JC - Qual seu papel no processo de autorreforma do PSB?

Sanny - O PSB vem trabalhando sua autorreforma desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff (PT). O partido entendeu que se afastou muito do que foram os ideais do (primeiro presidente do partido) João Mangabeira e de todos os fundadores do Partido Socialista, que é centro-esquerda, no entanto, de um período para cá, veio se tornado mais de direita. O PSB foi um partido que lutou contra a ditadura, mas estava em uma política que apoiava e exaltava nomes de ditadores. Fortalecer os movimentos sociais é o cerne do Partido Socialista.

JC - O partido teve, há pouco, duas importantes mudanças, os candidatos ao governo e ao Senado. Isso não prejudicou a campanha?

Sanny - A intenção era unificar uma esquerda em prol da democracia. Fomos colher coligações, e, pensando na autorreforma, a candidatura prioritária seria do Beto Albuquerque ao governo. No entanto, não houve resultado. Sabemos que existem muitos egos em jogo quando a questão é política. A partir daí, ele declina da candidatura e surge o nome de Vicente Bogo. Sem coligações, ficamos sem investimento, menos tempo de TV. Nossas candidaturas viraram franciscanas, isso é verdade.

JC - Como avalia o fato de seu nome ter tido protagonismo a partir de uma desistência, mesmo o movimento negro sendo respeitado dentro do PSB?

Sanny - Essa chapa nasceu a partir de representação. O Ferronato é histórico, está há seis mandatos como vereador e é presidente do diretório municipal. Meu nome surgiu por indicações do segmento de mulheres e, o da Fabiane Peglow, por indicação do movimento LGBTQIA . A representatividade é um fator dominante.

JC - Se eleita, qual será a pauta prioritária?

Sanny - A primeira pauta, a mais importante, é a rediscussão da dívida porque não existe forma (de pagar). Não há como termos investimentos porque congelaram os nossos gastos até 2036. E, ao mesmo tempo, "no passar dessa boiada", como disse um ministro de (Jair) Bolsonaro (PL), foi feito um acordo que desarticulou qualquer mobilização. O Estado estava com um processo contra a União para rever esses critérios da dívida. No momento em que foi assinado (o acordo), toda aquela construção para que nós retomássemos o nosso protagonismo caiu por terra. Temos uma dívida gigantesca de R$ 80 bilhões, e, se ao final de 2023 não pagarmos a parcela de R$ 500 milhões, vamos dever as nossas terras para a União. É como se nos tornássemos coroa de Portugal novamente.

JC - Como avalia a diminuição da alíquota do ICMS pela União?

Sanny - O esquema foi feito de tal forma que as pessoas não perceberam. A diminuição do ICMS dos produtos aqui dentro do Estado nos roubou, nos usurpou a possibilidade de honrar com a parcela da dívida porque mais da metade da arrecadação que teríamos para poder pagar e quitar essa parcela - não é nem a dívida, é a primeira parcela - não vamos ter.

JC - Em relação às reformas, qual a mais urgente?

Sanny - Nosso projeto de mandato, que foi construído entre Airto, Sanny e Fabiane, fala disso, de que precisamos desengavetar reformas, articular a reforma política. Não acredito que possamos ter senadores e senadoras que ficam oito anos em um mandato sem conseguir construir algo para o seu estado.

JC - O fim da reeleição seria uma opção?

Sanny - A não reeleição ou, no mínimo, um limite. Impossível que, em um país democrático, um cidadão chega lá, diz que me representa, fica oito anos trabalhando a reeleição e não vemos o resultado. A não reeleição obriga os partidos a construírem quadros novos. Eu sou resultado da política afirmativa aplicada, estou debatendo hoje com figuras como (Hamilton) Mourão (REP), Ana Amélia (Lemos, PSD), Olívio (Dutra, PT). O Paulo Paim (PT) é o pai do Estatuto Racial, estou aqui em função dessas políticas. Mas por que o PT não construiu novos quadros? O Olívio tem todas as condições possíveis, mas ele tem 81 anos. Existem muitos quadros do PT. A segunda suplente, a Fátima Maria, tem bagagem para assumir uma candidatura. Por isso que digo: nós escancaramos o racismo estrutural dentro dessas estruturas político partidárias, mesmo as que dizem que apoiam a causa. Mesmo a minha vinda, por conta de todo esse processo histórico. Não fui a primeira opção por conta do racismo estrutural.

JC - O discurso dos partidos diferem das práticas?

Sanny - A prática é outra. Estamos conversando com toda a comunidade e dizendo: estamos representando uma população, independente da sigla. Estamos fazendo essa desconstrução dos muros, inclusive, o do racismo estrutural, para construir pontes. A ponte é isso, é dar acesso a outras pessoas que se comprometem com a pauta antirracista.

JC - É uma luta que deveria ser dos brancos também.

Sanny - Exato. Não adianta continuarmos falando para nós mesmos. Sabemos a nossa dor. Nada vai mudar, enquanto nós não nos dermos as mãos. Estou aqui para que possamos mostrar que na comunidade, nas vilas existem pessoas que também têm condição de estar nesse lugar. Aquela menina que está lá na escola pública não precisa entrar em uma escola militar para ter a oportunidade.