Pesquisas apontam Leite em 1º na corrida ao Piratini, seguido de Onyx e Pretto

Faltando menos de uma semana para o primeiro turno (2), as pesquisas mais recentes de intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul indicam Eduardo Leite (PSDB) na liderança. De acordo com a pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26), o ex-governador tem 38% das intenções de voto, seguido por Onyx Lorenzoni (PL), com 25%, e Edegar Pretto (PT), com 15%.

Na sequência, aparecem Luis Carlos Heinze (PP), com 4%. Roberto Argenta (PSC), Rejane de Oliveira (PSTU), Ricardo Jobim (Novo), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT) pontuaram 1% cada. Carlos Messalla (PCB) não pontuou. Brancos e nulos somam 4% e não sabem em quem votarão ou não responderam, 8%. Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Leite lidera no primeiro turno com 44%, enquanto Onyx tem 29% e Pretto, 17%.

A pesquisa Ipec foi contratada pela Globo e ouviu 1.808 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro em 85 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no TSE sob o número BR-09277/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-04810/2022.

Pelo levantamento RealTime Big Data, divulgado na sexta-feira (23), Leite aparece com 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Onyx com 27% e Pretto com 12%. Heinze aparece com 4% e Veira da Cunha e Argenta estão empatados com 2%. Jobim soma 1% e Rejane de Oliveira, Bogo, Paulo Roberto e Messalla não pontuaram. Pretendem votar nulo ou em branco 6% dos entrevistados e os que não sabem ou não responderam ao questionamento representam 10%.

A pesquisa RealTime Big Data ouviu 1 mil pessoas por telefone entre 21 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Contratada pela Rede Record, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-09260/2022.