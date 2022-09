Em Santa Maria, Tebet apresenta propostas para igualdade de gênero e agronegócio

A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, cumpriu agenda no Rio Grande do Sul na tarde desta segunda-feira (26), em Pelotas e Santa Maria.

Em entrevista coletiva concedida em frente ao Teatro Treze de Maio, em Santa Maria, Tebet falou de algumas das propostas de sua candidatura, voltadas à promoção de igualdade de gênero, inclusão social e para o agronegócio. Ela disse que, caso eleita, o primeiro projeto a ser enviado pelo governo é o da equiparação salarial obrigatória para mulheres e homens.

A candidata também prometeu aumentar o salário mínimo acima da inflação mediante a realização da reforma tributária e, no agro, implantar um plano Safra plurianual, “para dar previsibilidade ao setor agrícola”.

A emedebista também afirmou que sua candidatura é que a mais traz segurança jurídica aos investidores. “A polarização faz com que a terceira via ressurja nessa eleição”. Na pesquisa IPEC divulgada na tarde desta terça-feira, Tebet se mantém com os mesmos 5% de intenções de voto presentes na pesquisa anterior.