Último domingo antes da eleição reúne militante, candidato e eleitor

O último domingo antes do primeiro turno das eleições foi o dia de aproveitar os parques de maior movimento da Capital para um último contato com o eleitor. A abordagem direta ao eleitor levou diversos candidatos, na maioria ao Legislativo, lotarem o parque de maior movimento aos domingos, o Farroupilha, em função, também do Brique da Redenção.

Enquanto outros locais foram ocupados mais por equipes de campanha, como o Parque Moinhos de Vento e Praça da Encol, assim como nas sinaleiras das principais vias da cidade, o Brique foi o que registrou a maior concentração. Na tradicional da feira de artesanatos e antiguidades, no entanto, não só candidatos e equipes estiveram presentes. Foi possível identificar dezenas de eleitores que fizeram questão de estampar suas escolhas para os próximos anos em camisetas, bonés e botons.

No Parcão e na Encol, tradicionais redutos conservadores, a presença maciça foi de bandeiras e material de campanha de candidatos alinhados ao Governo Federal. No Brique, as linhas ideológicas estavam bem mais diversificadas. Tanto que, na passada por um grupo de determinada tendência, a militância e os eleitores de outra puxavam um coro ainda mais forte na defesa do seu candidato. Embora fortes e apaixonadas, no entanto, as manifestações de ambos os lados mantiveram os limites do respeito e da saudável disputa.