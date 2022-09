JC conclui sabatinas com candidatos ao Senado do RS

O Jornal do Comércio conclui, nesta semana, a série de entrevistas produzidas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Já foram publicados sete perfis, cujas sabatinas foram realizadas na sede do jornal, em Porto Alegre.

Nesta semana, podem ser conferidas as propostas e prioridades para o Rio Grande do Sul de Paulo Rosa (DC) e Sanny Figueiredo (PSB). Sanny foi a última a ter seu registro encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em função da substituição ao nome de Airto Ferronato (PSB), que desistiu da corrida, abrindo espaço para a sua suplente.

O Estado conta com nove candidaturas ao Senado. Disputam uma vaga Ana Amélia Lemos (PSD), Comandante Nádia (PP), Fabiana Sanguiné (PSTU), Hamilton Mourão (Republicanos), Maristela Zanotto (PSC), Olívio Dutra (PT), Paulo Rosa (DC), Professor Nado (Avante) e Sanny Figueiredo (PSB).

Todas as entrevistas, assim como as realizadas com os candidatos ao governo do Estado, terão seus conteúdos veiculados nas edições impressa e online do JC, bem como nas redes sociais do jornal.