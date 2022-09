Confira a agenda dos candidatos à Presidência para este domingo

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para este domingo. Candidatos fazem campanha no Sudeste e no Nordeste. Entre as atividades estão encontros, reuniões e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 10h participa da caminhada da Rosa Vermelha saindo de Copacabana e às 11h participa de caminhada na Rocinha. Ambos compromissos são no Rio de Janeiro.

Constituinte Eymael (DC): Agenda não divulgada.

Jair Bolsonaro (PL): sem compromissos de campanha previstos.

Leo Pericles (UP): Agenda não divulgada.

Lula (PT): às 10h participa de ato na quadra da Portela no Rio de Janeiro.

Padre Kelmon (PTB): Agenda não divulgada.

Simone Tebet (MDB): às 10h participa do Fórum Regional Ágora III - Encontro de luta por moradia em São Paulo.

Sofia Manzano (PCB): às 9h faz caminhada e panfletagem na Praça 7, às 10h faz caminhada e panfletagem na Feira Hippie e às 11h participa da plenária final e feijoada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Pesquisas, Perícias e Informações do Estado de Minas Gerais - Sintappi. Todos os eventos são em Belo Horizonte.

Soraya Thronicke (União): às 9h tem reunião com a equipe de Assessoria e Comunicação da campanha eleitoral, às 14h tem gravação de material para a propaganda eleitoral gratuita e às 19h realiza live.

Vera (PSTU): às 16h se reúne com indígenas no município de Barra do Corda (MA).